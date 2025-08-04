نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بمدرسة النصر الرسمية للغات بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

واطمأن محافظ الجيزة على انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين داخل اللجان للإدلاء بأصواتهم دون وجود معوقات تؤثر على مجريات التصويت مشددًا على جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقًا استعدادًا لهذا الاستحقاق الوطني والذي يُعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

ودعا المحافظ جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يُعد واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا وأن الإقبال الجماهيري على صناديق الاقتراع يُعبر عن وعي الشعب المصري وإرادته في بناء مستقبل أفضل.

وأوضح المهندس عادل النجار أنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية وكافة المديريات مع التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة والتعامل الفوري معها لضمان انضباط العملية الانتخابية.

وفي تصريح له عقب الإدلاء بصوته، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة داخل اللجان، تضمن الشفافية والنزاهة خلال العملية الانتخابية مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتقديم جميع التيسيرات للناخبين خاصة كبار السن وذوي الهمم بما يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتيسير ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بكل سهولة ويسر .

