نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس الشيوخ: مشاركة المصريين في الانتخابات ملحمة وطنية تُجسد وعي الشعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل ملحمة وطنية رائعة، تعكس مدى الوعي الشعبي وإصرار المصريين على دعم الجمهورية الجديدة، وترسيخ ركائز العمل النيابي والديمقراطي في البلاد.

تصريحات رئيس مجلس الشيوخ عقب الإدلاء بصوته

أدلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بمنطقة المعادي.

وأوضح، في تصريحاته عقب التصويت، أن هذا اليوم يعكس التزام الشعب بأداء دوره الوطني والدستوري.

وقال: "صوتك أمانة ومسؤولية، ورسالة دعم للدولة المصرية في هذه المرحلة المهمة، حيث يواجه الوطن تحديات تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف جهود البناء والتنمية".

التوافق السياسي سمة المرحلة.. والهيئة الوطنية تؤدي باحترافية

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة الحالية تتميز بتوافق وطني بين مختلف القوى السياسية، رغم تعدد توجهاتها، من أجل خدمة الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

كما أشاد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدًا أنها وفرت جميع التسهيلات للناخبين، وضمنت أعلى درجات الشفافية والنزاهة في كل المراحل.

دعوة للمصريين: صوتك هو البداية

دعا عبد الرازق كافة المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد إلى النزول والمشاركة، مشددًا على أن التصويت ليس مجرد حق بل هو مسؤولية وطنية، وقال: "من لم يصوّت بعد، أدعوه للمشاركة فورًا، فمستقبل البلاد لا يُبنى بالكلام، بل بالمواقف، وصوتك هو أول خطوة نحو الجمهورية الديمقراطية الحديثة".