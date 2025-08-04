نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على جمعة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة 6 أكتوبر وسط إجراءات ميسرة لكبار السن وذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاركة واسعة لشخصيات عامة ومؤسسات دينية في اليوم الأول للاقتراع

أدلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل لجنته الانتخابية بمدرسة النهضة بالحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر، وسط أجواء من النظام والتسهيلات التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير المشاركة.

تأتي مشاركة الدكتور علي جمعة ضمن المشهد الوطني الواسع الذي يشهده اليوم الأول للاقتراع بالداخل، والذي انطلق صباح الإثنين الموافق 4 أغسطس ويستمر حتى مساء الثلاثاء 5 أغسطس، وسط إشراف قضائي كامل وتسهيلات لذوي الهمم وكبار السن.

الهيئة الوطنية للانتخابات: 63 مليون ناخب و9500 قاضٍ يشرفون على التصويت

ووفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيدين بقاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال 8286 مقرًا انتخابيًا موزعة ما بين مدارس، ووحدات صحية، ومراكز شباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويشرف على العملية الانتخابية نحو 9500 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، تم توزيعهم بشكل يضمن الإشراف القضائي الكامل، مع مراعاة توزيع القاضيات خارج محل إقامتهن، حيث تشارك نحو 2500 قاضية في هذه الجولة.

تيسيرات خاصة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اتخذت حزمة من الإجراءات لتيسير المشاركة، شملت تجهيز لجان الأدوار الأرضية لكبار السن، وتوفير كراسي متحركة أمام مقار اللجان، بالإضافة إلى بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين، وإدخال رموز الأبجدية الإشارية للناخبين من ذوي الإعاقة السمعية.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن 125 لجنة انتخابية تم تخصيصها في الطوابق الأرضية لتكون أكثر سهولة في الوصول، كما تم تزويد المقرات بلوحات إرشادية ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الطقس.

انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 117 دولة

وكان تصويت المصريين بالخارج قد انتهى يومي 1 و2 أغسطس في 136 مقرًا انتخابيًا داخل مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية بـ117 دولة، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، باستثناء خمس دول لم تُجرَ فيها الانتخابات بسبب ظروف أمنية.

أرقام ومنافسة قوية على المقاعد الفردية

يتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص للنظام الفردي، فيما تُجرى الانتخابات بنظام القوائم في أربع دوائر انتخابية بقائمة واحدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 100 مرشح على 100 مقعد بنظام القوائم.