نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والسيدات في الصفوف الأولى.. مشهد وطني مشرف بلجان الشيوخ بالطالبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع بمدرسة أحمد فايز في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، خاصة من فئتي الشباب والسيدات، في الساعات الأولى من بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، في مشهد عكس وعيًا سياسيًا ومسؤولية وطنية واضحة.

طوابير منظمة وحماس انتخابي منذ الصباح

وامتدت صفوف الناخبين أمام اللجنة منذ اللحظات الأولى لفتح أبوابها، وسط أجواء من التنظيم والانضباط، وحرص ملحوظ على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وعكس الحضور الكثيف روح الحماس والانتماء الوطني، حيث عبّر المواطنون عن رغبتهم في ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الحياة النيابية.

رسالة وعي واستقرار من قلب الطالبية

الإقبال المبكر من المواطنين، لا سيما من الشباب والسيدات، يعكس إيمانًا متجذرًا بأهمية المشاركة السياسية، ورغبة صادقة في دعم استقرار الوطن واستكمال بناء مؤسساته التشريعية، ضمن أجواء تسودها روح التكاتف والانتماء.

عرس ديمقراطي تحت شعار الجمهورية الجديدة

وانطلقت عملية التصويت وسط أجواء وطنية واحتفالية تليق بمصر الجديدة، في ظل استعدادات مكثفة من جميع أجهزة الدولة، وإشراف قضائي كامل لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

كما شهد اليوم الأول دعوات موسعة من الأحزاب السياسية للمواطنين للنزول بكثافة إلى لجان الاقتراع، باعتبار المشاركة واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لا غنى عنه.