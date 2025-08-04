نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجيزة تنتخب".. إقبال شعبي كثيف على لجان الشيوخ رغم ارتفاع الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في محافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين، توافدًا مكثفًا من المواطنين في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة، ما يعكس وعي الناخبين بأهمية مشاركتهم في العملية الديمقراطية وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

إقبال ملحوظ على لجان كفر الجبل والصفا والمروة ومدرسة محمد كريم

بدأت طوابير الناخبين تتشكل أمام عدد من اللجان مع الساعات الأولى من فتح باب التصويت، أبرزها لجنة المركز الصحي بكفر الجبل، ولجنة الصفا والمروة بمنطقة أهل الترابيع، إلى جانب مدرسة محمد كريم، حيث شهدت هذه اللجان حضورًا لافتًا من المواطنين الذين حرصوا على الحضور باكرًا للإدلاء بأصواتهم قبل اشتداد درجات الحرارة.

استمرار التصويت على مدار يومين والمنافسة على 200 مقعد

تجرى انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 4 و5 أغسطس 2025، حيث تم فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط تنظيم دقيق وإشراف أمني مشدد لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

ويخوض السباق الانتخابي هذا العام 424 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، منهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا ممثلين عن أحزاب سياسية، بالإضافة إلى 100 مرشح يتنافسون على القائمة الموحدة التي تمثل التحالفات الحزبية.

إقبال كثيف رغم الطقس الحار.. ومشاركة لافتة للناخبين

رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها محافظة الجيزة اليوم، لم يشكل ذلك عائقًا أمام المواطنين، حيث توجه عدد كبير منهم إلى مقار اللجان المختلفة للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس الالتزام بالمشاركة السياسية والرغبة في دعم استقرار البلاد عبر الاستحقاقات الدستورية.