نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد مكثف للمواطنين في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالجيزة وسط تنظيم أمني محكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الإثنين، توافدًا كثيفًا من المواطنين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في مشهد يعكس وعي الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية والدستورية، وسعيهم نحو المساهمة في تشكيل الغرفة الثانية من البرلمان المصري.

إقبال لافت للشباب في الساعات الأولى من التصويت

شهدت لجنة مدرسة الجيزة القومية للغات إقبالًا ملحوظًا من فئة الشباب منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث اصطف المواطنون في طوابير منظمة وسط إجراءات أمنية وتنظيمية دقيقة لضمان سهولة دخولهم وخروجهم من اللجان.

إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتأمين اليوم الانتخابي

انطلقت عملية التصويت في ظل أجواء من الانضباط والنظام، إذ كثفت قوات الأمن من تواجدها حول اللجان والمقار الانتخابية في الجيزة، لتأمين العملية الانتخابية وضمان سيرها بسلاسة.

وبحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، مع السماح للمواطنين المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد الموعد الرسمي للإغلاق.

مجلس الشيوخ 2025.. محطة مفصلية في دعم الديمقراطية

تُعد انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 محطة محورية في مسار تعزيز الحياة النيابية في مصر، إذ تهدف إلى انتخاب أعضاء المجلس الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان.

وتكمن أهمية مجلس الشيوخ في دوره الاستشاري والتشريعي، حيث يسهم في دراسة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والتعديلات الدستورية، بما يرسخ مفاهيم المشاركة الشعبية ويوسع قاعدة التمثيل النيابي.

تجهيز اللجان بكامل الإمكانات.. ومراعاة كبار السن وذوي الهمم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من كافة التجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث تم تزويد جميع اللجان بكافة الأدوات والمواد اللازمة لبدء الاقتراع.

كما تم تخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية داخل وخارج مقار اللجان، بما يضمن توفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين.

صناديق مؤمنة إلكترونيًا وميدانيًا.. واستخدام وسائل رقمية لتيسير التصويت

في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، تم نقل صناديق الاقتراع إلى مقار اللجان تحت حراسة أمنية مشددة، وخُتمت بالشمع الأحمر قبل بدء عملية التصويت. كما تم تزويد كل لجنة بأوراق الاقتراع وقوائم الناخبين وفقًا للضوابط القانونية.

ولتشجيع المواطنين على المشاركة، وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل إلكترونية وهاتفية تساعد الناخبين في معرفة أماكن لجانهم الفرعية، وذلك عبر إدخال الرقم القومي من خلال الموقع الرسمي أو عبر الخط الساخن، لتسهيل عملية التصويت دون عناء.