على نغمات "تسلم الأيادي".. المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الإثنين، توافد الناخبين إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 – 2030، وذلك في أجواء وطنية تسودها الروح الحماسية والمشاركة الفعالة، وعلى أنغام الأغاني الوطنية وعلى رأسها "تسلم الأيادي".

وتوافد المواطنون من مختلف الفئات العمرية على صناديق الاقتراع، وسط تنظيم جيد من الجهات المشرفة على العملية الانتخابية، التي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

أكثر من 4 ملايين ناخب في الجيزة أمام 320 لجنة انتخابية

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من محافظة الجيزة، فرح الخولي، أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت داخل المحافظة يتجاوز 4 ملايين مواطن، موزعين على 320 لجنة فرعية منتشرة في أنحاء الجيزة، حيث يتنافس 22 مرشحًا على المقاعد المخصصة للمحافظة ضمن إجمالي 428 مرشحًا على مستوى الجمهورية.

وأكدت المراسلة أن الأجواء تسير بسلاسة وهدوء تام، في ظل تطبيق الإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف ضمان عملية انتخابية شفافة ومنظمة، ومنع التكدسات أمام اللجان الانتخابية.

انتخاب ثلثي أعضاء المجلس.. والباقي بقرار رئاسي

أوضحت الخولي أن هذه الانتخابات تُجرى لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بإجمالي 200 عضو من أصل 300، بينما يتم تعيين الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري.

وأضافت أن الناخبين يدلون بأصواتهم وفق نظامين انتخابيين، الأول بنظام القوائم والثاني بالنظام الفردي، حيث تشهد المحافظة قائمة انتخابية بارزة ضمن المشهد.

مجلس الشيوخ.. غرفة التشريع الثانية وصوت الاستشارة

أكدت المراسلة أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية في السلطة التشريعية بمصر، وتكمن أهميته في دوره الاستشاري، حيث يتولى دراسة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، كما يختص بإبداء الرأي في التعديلات الدستورية والاتفاقيات الدولية، بما يعزز من جودة التشريع ويخدم المصلحة العامة.

مراقبة محلية ودولية للعملية الانتخابية في الجيزة

لفتت فرح الخولي إلى أن العملية الانتخابية تشهد متابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية مرخصة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار ضمان نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق الديمقراطي.

وأضافت أن المؤشرات الميدانية تؤكد وجود يوم انتخابي مستقر وناجح من حيث التنظيم، في انتظار الإعلان الرسمي عن نسب الإقبال، التي ستعكس حجم تفاعل المواطنين مع هذا الحدث الوطني الكبير.

