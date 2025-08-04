نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إقبال كثيف من المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن انتخابات مجلس الشيوخ تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين داخل المحافظة، خاصة في المناطق الشعبية التي تتميز بكثافة سكانية عالية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة رصدت هذا الإقبال منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لمحافظ الجيزة لقناة «إكسترا نيوز»، عقب قيامه بالإدلاء بصوته في أحد لجان التصويت التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر.

وأوضح المحافظ أنه تابع عن كثب سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لافتًا إلى أنه تأكد من انتظام فتح جميع لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير.

وأشار إلى أنه تواصل مع وزيرة التنمية المحلية من خلال مركز السيطرة التابع للوزارة، وكذلك عبر مركز السيطرة في مجلس الوزراء لمتابعة تطورات الوضع ميدانيًا.

وأضاف راشد أن هناك التزامًا ملحوظًا من المواطنين الذين حرصوا على التواجد أمام مقار اللجان قبل موعد فتحها، مما يعكس درجة الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية لديهم. وأكد أن الإقبال المتزايد خاصة في الصباح يبعث برسالة إيجابية عن حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

وشدد المحافظ على أن فئة الشباب كان لها حضور بارز ولافت ضمن صفوف الناخبين، مشيرًا إلى أن مشاركتهم في الانتخابات تُعد دلالة قوية على وعيهم السياسي، ورغبتهم في المساهمة في بناء مستقبل الدولة من خلال أدوات ديمقراطية سلمية.