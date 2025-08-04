رئيس الطائفة الإنجيلية: نصنع الديمقراطية والمستقبل بمشاركة حقيقية في الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً -

أكد القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كونها واجب وطني، فالتصويت في الانتخابات يعد عرس الديمقراطية.

وأضاف «عياد»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الديمقراطية تتأسس عندما يكون هناك انتخابات بين منافسين لديهم برامج متنوعة ومتعددة، مشيرا إلى أن عملية اختيار المرشح وبرنامجه تعد ممارسة الديمقراطية في أسمى صورها.

وتابع: «الانتخابات تساعد على اختيار المجالس التشريعية والنيابية، والتي تعد أساس استقرار الدول، فهذه المجالس تصنع من الديمقراطية ممارسة حقيقية».

واختتم كلامه: «الانتخابات واختيار من يمثلنا ضرورة مهمة للغاية، وبحث الجميع على المشاركة، فنحن من نصنع الديمقراطية والمستقبل بمشاركة حقيقية، لذلك كنت حريصا على المشاركة بالانتخابات مبكرا»، معربا عن سعادته بالإقبال الكثيف للمواطنين.

وأكد، أنه اختار المرشحين الذين يريدهم بحرية تامة، وهذه عملية ضرورية لبناء المستقبل.