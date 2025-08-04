على نغمات "تسلم الأيادي".. المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً -

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من الإسكندرية فرح الخولي، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحًا أمام نحو 4 ملايين ناخب بمحافظة الإسكندرية، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025 – 2030، موضحة أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومنظمة وسط إقبال متدرج من المواطنين على صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم من بين 22 مرشحًا يتنافسون على مقاعد المجلس بالمحافظة، ضمن 428 مرشحًا على مستوى الجمهورية، وعلى نغمات "تسلم الأيادي"

وأضافت الخولي، خلال تغطيتها عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الانتخابات تجرى لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 200 عضو من أصل 300، على أن يُعين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جميع الترتيبات التنظيمية داخل 320 لجنة فرعية موزعة على مختلف أنحاء الإسكندرية، لضمان سلاسة التصويت والحد من التكدسات.

وأكدت أن الناخبين يختارون مرشحيهم عبر نظامين، الأول بالقوائم والثاني بالنظام الفردي، وسط وجود قائمة انتخابية تتصدر المشهد بالمحافظة، مؤكدة أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية من السلطة التشريعية في مصر، وتكمن أهميته في دوره الاستشاري، إذ يُعنى بدراسة ومراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب، كما يختص بإبداء الرأي في التعديلات الدستورية والاتفاقيات الدولية المهمة.

وأوضحت الخولي أن هناك اهتمامًا بالمتابعة الدولية والمحلية لسير العملية الانتخابية، وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن الأجواء تشير إلى يوم انتخابي مستقر تنظيميًا، في انتظار الإعلان الرسمي عن نسب الإقبال في الساعات المقبلة، التي ستعكس مدى تفاعل المواطنين مع هذا الاستحقاق الدستوري الهام.