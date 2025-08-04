رابطة الأندية تعلن تعديلا جديدا فى اللائحة بشأن استقدام الحكام الأجانب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً - أرسلت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة خطابات إلى الأندية المشاركة في مسابقتيّ دوري القسم الأول "دوري Nile" وكأس عاصمة مصر، بتعديل المادة (13.46) من لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026.

وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص على:

"فى حالة تعذر تلبيه الطلب الخاص باستقدام حكام أجانب، بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها فى المادة (12.46)، تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب".. لتصبح المادة (13.46) بعد التعديل كالتالي:

" فى حال تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".. ويتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدورى فى الموسم الجديد 2025 /2026، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ليتم تأخيرها ساعة عن المواعيد المعلنة.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية عبر فيس بوك، بيان جاء فيه: "نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس وحرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فقد تقرر تعديل توقيت شهر أغسطس مباريات دوري nile خلال لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً بدلا من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً.. متمنين لجميع الأندية التوفيق".

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة فصل البطاقات الصفراء والحمراء فى الموسم الجديد فى كل مسابقة على حدة، بحيث تطبق الإيقافات الخاصة بالبطاقات الصفراء والحمراء فى نفس المسابقة التي تلقى فيها اللاعبون والمدربون هذه البطاقات، منعاً للغلط الذى يحدث في هذا الأمر.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى الإنذار الثالث.