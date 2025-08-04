محمد أبو العينين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ.. ويؤكد: المشاركة مسؤولية وطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً -

أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من داخل لجنة مدرسة الجيزة القومية المشتركة بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأعرب "أبو العينين" عن ثقته الكاملة في وعي الشعب المصري وقدرته على تحمل المسؤولية الوطنية، من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس روح الانتماء، وتعزز من قوة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ودعا نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، جميع المواطنين ممن لهم حق الانتخاب إلى النزول والإدلاء بأصواتهم، باعتبار أن كل صوت يمثل خطوة في طريق دعم الاستقرار ودفع عجلة التنمية، مشددًا على أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني لا يحتمل التهاون.

وفي السياق ذاته، أشاد النائب محمد أبو العينين بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنًا ما تبذله من عمل احترافي وتنظيم دقيق يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، سواء داخل مصر أو في الخارج، مما يعكس حرص الدولة على إنجاح هذا الاستحقاق.

وأكد أن المشهد الانتخابي هو رسالة واضحة للعالم، بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم، متمسكين بخيار الديمقراطية، وداعمين للمؤسسات الوطنية بكل وعي وإرادة.