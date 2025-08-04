محافظ الدقهلية يتفقد سير العملية الانتخابية فى لجان مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً - أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، شملت مدرستى بن لقمان الإعدادية والملك الكامل الثانوية، حيث اطمأن على انتظام العملية الانتخابية، وتوافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع.

وخلال جولته، شدد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى الدائم والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية لضمان خروج العملية الانتخابية فى أبهى صورها.

وأكد المحافظ أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية، وتحت إشراف قضائى كامل، مشيدًا بوعى المواطنين الذين توافدوا للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية واجب وطنى وحق دستورى على الجميع.

وقال اللواء طارق مرزوق أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، من تجهيز اللجان وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسى متحركة لذوى الهمم، إلى جانب خطة تأمين طبى ووقائى متكاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، وتنسيق دائم بين غرف العمليات لمتابعة اللحظة بلحظة.

كما دعا محافظ الدقهلية المواطنين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع، والمشاركة الإيجابية التى تعكس وعى أبناء المحافظة، وتُبرز الوجه الحضارى للدقهلية فى دعم المسار الديمقراطى، مشيدًا فى الوقت نفسه بدور الشباب فى التوعية وحث المواطنين على المشاركة، ومؤكدًا أن الوعى المجتمعى هو خط الدفاع الأول فى بناء الوطن وحماية مكتسباته.

وأشار محافظ الدقهلية أن المرأة المصرية تثبت كل يوم تميزها ومكانتها الكبيرة فى المجتمع ومشاركتها الكثيفة اليوم دلسل وعى ومسئولية، مؤكدا أن ما شاهده اليوم بلجان الانتخابات لا يمكن وصفه بتلكلمات والصورة خير دليل، كما يمثل عرس ديمقراطى يؤكد عراقة شعب الدقهلية ووعيه وحرصه على أداء الاستحقاق الانتخابي.

كما أكد محافظ الدقهلية أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة متطلبات المواطنين فى جميع المجالات، وأن الأحداث الجارية بالمنطقة تحتم علينا الالتفاف حول القيادة السياسية، والمضى قدما خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يضرب أروع وأصدق الأمثلة فى العطاء والاخلاص.

وأوضح محافظ الدقهلية أن متابعتنا للعملية الانتخابية لا تؤثر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية فى جميع مراكز ومدن المحافظة تعمل بشكل طبيعى لتلبية احتياجات المواطنين، كما أنه بالتوازى تتواجد فرق عمل بغرف العمليات وميدانيا لمتابعة سير أعمال الانتخابات وتذليل أى عقبات.

وتستمر عملية التصويت لليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً، وتُستأنف غدًا الثلاثاء 5 أغسطس، وسط متابعة لحظية من غرفة عمليات المحافظة، لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ويسر.