للمشاركة بأول يوم في انتخابات الشيوخ.. طابور من الشباب أمام لجنة تحيا مصر بالأسمرات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً - شهدت لجنة مدرسة تحيا مصر 1 في الأسمرات حضور مكثف وطوابير من الشباب وكبار السن في الأسمرات، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع"، أن انتخابات مجلس الشيوخ تشهد تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوى الهمم، بدء من اختيار اللجان فى الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وتوفير كراسى متحركة لذوى الإعاقة الحركية أمام مقار اللجان، ووضع لوحات إرشادية لكيفية التصويت الصحيح، وأنه تم وضع مظلات وتجهيزات للمواطنين أمام اللجان.

وقال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، إنه تم تخصيص 125 لجنة انتخابية فرعية تم وضع هذه اللجان فى الطوابق الأرضية تيسيرا على كبار السن وذوى الهمم، كما وبطاقة برايل لذوى الإعاقة البصرية.

واستحدثت الهيئة لغة الأبجدية الإشارية على بطاقات الاقتراع، لذوى الإعاقة السمعية للإدلاء بالصوت دون الاستعانة بأحد، وأن هناك توجيه من الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بمساعدتهم متى طلبوا ذلك فى الإدلاء بالصوت، ضمانا لعملية سرية التصويت.

وكان قد انتهى تصويت المصريين بالخارج الذى إجرى على مدار يومى 1 و2 أغسطس من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وذلك في عدد 136 مقر انتخابى في مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة بينما لم تجرى الانتخابات بخمس دول بسبب النزعات التي تشهدها.

