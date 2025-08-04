رئيس الوطنية للانتخابات يقف فى الطابور للتصويت بانتخابات الشيوخ بالعجوزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً - أدلى القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مدرسة طلعت حرب بالعجوزة.

وفى لفتة من القاضى حازم بدوى، وقف فى طابور الناخبين وانتظر دوره فى الدخول إلى مقر اللجنة، للتأكيد على احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصرى مقيد فى قاعدة البيانات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائى من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان فى محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.