المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً - أدلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الذي تقلد رئاسة المجلس خلال الفصل التشريعي الأول (2020-2025)، صباح اليوم، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتى انطلقت اليوم، وذلك فى لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بمنطقة المعادي.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم. ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.

