محافظ الإسكندرية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ ويحث المواطنين على المشاركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:35 مساءً - أدلى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول.

واطمأن الفريق أحمد خالد على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان إقبال كبير من جانب مواطني الإسكندرية في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية.