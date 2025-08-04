نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام بيت الزكاة والصدقات تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، وأمين الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، بصوتها صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي الأزهري.

وأكدت د. سحر نصر أن المشهد الانتخابي يعكس حيوية الديمقراطية التي تعيشها مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربة عن تمنياتها بالتوفيق للمرشحين الفائزين في تشكيل مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري يرسخ وجود غرفة تشريعية ثانية تُسهم في تحقيق تمثيل واسع لكافة فئات المجتمع المصري، بما يعزز من مسار البناء والتحديث الذي تمضي فيه الدولة.

ودعت د. نصر المواطنين من جميع الفئات إلى النزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن الإقبال على صناديق الاقتراع هو واجب وطني ورسالة واضحة للعالم بأن مصر تسير بثقة وثبات في طريقها نحو المستقبل.

وأوضحت أن حزب الجبهة الوطنية حرص على اختيار مرشحين يُعبرون عن نبض الشارع المصري، ويملكون القدرة على تمثيل تطلعات المواطنين والعمل من أجل مستقبل أفضل.