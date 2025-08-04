نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الوطنية للانتخابات" يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ ويقف في الطابور احترامًا للقواعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لفتة تؤكد التزامه واحترامه التام للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، أدلى المستشار القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل لجنة مدرسة طلعت حرب بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025.

وحرص رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على الوقوف في طابور الناخبين منتظرًا دوره للدخول إلى مقر اللجنة، في مشهد لاقى ترحيبًا من المواطنين المتواجدين، حيث عكس التزام القاضي حازم بدوي بأعلى معايير النزاهة والمساواة التي تسعى الهيئة لتكريسها خلال العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

تنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات تنظيمية واسعة وتأمين شامل لمقار اللجان.

ويتنافس في هذه الانتخابات 428 مرشحًا على 100 مقعد بنظام الفردي، في حين تتضمن الانتخابات بنظام القوائم قائمة وحيدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تغطي جميع الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام بعدد 100 مرشح على 100 مقعد.

إحصائيات المشاركة والتنظيم

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات يبلغ نحو 63 مليون ناخب مقيد في قاعدة البيانات الرسمية، موزعين على ما يقرب من 8،286 مقرًا انتخابيًا. وتشمل هذه المقار مدارس، ووحدات صحية، ومراكز شباب، بهدف تيسير وصول الناخبين لمقار التصويت في أماكن قريبة من محل إقامتهم.

تتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 9،500 قاضٍ تم توزيعهم على اللجان المختلفة، مع مراعاة أن يكون أغلبهم داخل دوائر سكنهم، إلى جانب إشراف 2،500 قاضية أُسندت إليهن لجان خارج محل إقامتهن، في إطار تعزيز مشاركة المرأة في إدارة العملية الانتخابية.

متابعة محلية ودولية واسعة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موافقتها على طلبات المراقبة والمتابعة المقدمة من 18 سفارة أجنبية معتمدة داخل مصر، و9 منظمات دولية، بالإضافة إلى 58 جمعية ومنظمة محلية.

كما تم منح تصاريح التغطية الإعلامية لـ168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية، لضمان الشفافية وتوثيق مجريات الانتخابات لحظة بلحظة.