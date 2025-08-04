نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- محافظ الجيزة يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جموع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس 2025، وفقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري

وأكد المحافظ أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني تمثل واجبًا وحقًا دستوريًا ينبغي ممارسته بحرية ومسؤولية، موضحًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي أبناء الجيزة وانتماءهم الوطني وحرصهم على استكمال مسيرة التنمية.

ضمان الشفافية وتوفير مناخ ديمقراطي آمن

وأضاف النجار أن الدولة وفرت كافة السبل لضمان سير الانتخابات بنزاهة وشفافية، داعيًا المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في صناعة المستقبل من خلال الإدلاء بأصواتهم والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الديمقراطي الهام.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

وأوضح محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتم اتخاذ كل الإجراءات لضمان انتظام العملية الانتخابية وخروجها بشكل يليق بمكانة الجيزة وحضارتها.

تجهيز اللجان وتأمين المقار الانتخابية

وأكد النجار انتهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، وتجهيز المقار بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية.

خطة خدمية وطبية لتيسير التصويت

كما أشار إلى توفير مظلات وأماكن انتظار لكبار السن والكراسي المتحركة لذوي الهمم، بالإضافة إلى خطة طبية متكاملة بالتنسيق مع مديرية الصحة، ومصادر بديلة للكهرباء تحسبًا لأي طارئ.

غرف عمليات لمتابعة مستمرة وتنسيق دائم

واختتم النجار تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ وغرف العمليات بجميع مراكز ومدن المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بأقصى درجات الانضباط.