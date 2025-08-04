نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك داخل لجنة مدرسة النصر الرسمية للغات بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

استمرار التصويت على مدار يومين

تُجرى الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري، ويتنافس خلالها 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردي.

فيما تترشح "القائمة الوطنية من أجل مصر" منفردة على المقاعد المئة المخصصة لنظام القوائم، بواقع قائمة واحدة عن كل من الدوائر الأربع.

تفاصيل إجراءات الفرز بعد غلق اللجان

حسب القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن عملية فرز الأصوات ستبدأ فور غلق باب التصويت في التاسعة مساء يوم الثلاثاء 5 أغسطس، بعد السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وأوضح بنداري أنه يتم فصل صناديق التصويت الخاصة بالنظام الفردي عن تلك الخاصة بنظام القوائم، ويُحرر محضر مستقل لكل نوع.

كما يتم مراجعة أرقام الأختام البلاستيكية بحضور أمناء اللجان، ومندوبي المرشحين، والمراقبين المحليين والدوليين، وممثلي وسائل الإعلام.

إعلان النتائج وتسليم المحاضر

يُعلن رئيس كل لجنة فرعية العدد الإجمالي للأصوات، متضمنًا أعداد الناخبين المقيدين، ومن أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة. بعدها تُسلّم محاضر الفرز وجميع أوراق اللجنة إلى اللجنة العامة.

الطعون والموعد النهائي لإعلان النتائج

تُتيح اللجان العامة استقبال الطعون على نتائج الحصر العددي في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلانها، لتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالبت فيها خلال 24 ساعة أخرى، وإبلاغ المتظلم بنتيجة القرار.

ومن المقرر إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ يوم 12 أغسطس الجاري. ويتم احتساب فوز المرشح في النظام الفردي بالحصول على الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأصوات الصحيحة، وفي حال عدم تحقيق تلك النسبة، تُجرى جولة إعادة.

أما لنظام القوائم، فباعتبار وجود قائمة واحدة فقط، تُعتبر فائزة إذا حصلت على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في كل دائرة مخصصة للقائمة.