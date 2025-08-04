نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يتفقَّد تجهيزات القافلة الإغاثية التي يطلقها بيت الزكاة لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات تجهيزات القافلة الإغاثية التي يسيِّرها بيت الزكاة والصدقات إلى أهلنا في قطاع غزة، وذلك قبل انطلاقها فجر غدٍ الثلاثاء إلى القطاع بإذن الله؛ دعمًا لأشقائنا لمواجهة ما يعانونه من تجويع في ظل استمرار العدوان الصهيوني وحصاره الخانق لهم.

أوضح الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن هذه القافلة تأتي امتدادًا للالتزام الإنساني والواجب الشرعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف تجاه القضية الفلسطينية، وتعبِّر عن تضامن الشعب المصري مع أشقائه المحاصرين في غزة، الذين يواجهون مأساة إنسانية خانقة منذ ما يقرب من عامين، جرَّاء العدوان المستمر وتقييد سبل الحياة الكريمة، وأن الأزهر مستمر بكل ما يملك في دعم القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة وفلسطين.

تضم القافلة أكثر من ألف خيمة مجهَّزة، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، إلى جانب ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لتقارير دولية ومحلية تؤكد تفشي المجاعة وبلوغ الأزمة مستويات غير مسبوقة، لا سيما في شمال قطاع غزة.

كان فضيلة الإمام الأكبر قد وجَّه مؤخرًا بسرعة استئناف القوافل الإغاثية إلى غزة، عقب عودة دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجويع وتدمير يفرض على الأمة الإسلامية والعالم بأسره مضاعفة الجهود لإغاثة أهلنا في غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، والتخفيف من معاناة سكانه، وعلى رأسهم الأطفال والنساء.

من جانبه أكَّد بيت الزكاة والصدقات أن هذه القافلة تندرج ضمن الجسر الإغاثي الذي انطلق منذ بداية الحملة العالمية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، وشاركت في تجهيزها مؤسسات خيرية وهيئات إنسانية من أكثر من 85 دولة حول العالم.

أشار البيت إلى أن القوافل التي تم إرسالها إلى القطاع حتى الآن تمثل تجسيدًا عمليًّا لرسالة الأزهر الشريف في مناصرة القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا استمرار هذه الجهود حتى تتحقق إعادة الإعمار ويعود الأمن والاستقرار لأهلنا الصامدين في قطاع غزة.