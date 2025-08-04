نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشئون النيابية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد: المشاركة ضمانة لصناعة القرار ودعم الاستقرار الديمقراطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، وذلك بمقر لجنته في المدرسة الثانوية التجارية الفندقية بالهرم.

التأكيد على نزاهة الانتخابات وشفافيتها

وفي تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، شدد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة على ضمان إجراء الانتخابات في مناخ نزيه وشفاف، يعكس الثقة في العملية الديمقراطية، ويعزز من مشاركة المواطنين في رسم مستقبل الوطن.

وأشار إلى أن الدولة وفرت كل الإمكانيات اللوجستية والقانونية المطلوبة لضمان انتظام وسلاسة التصويت، وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن وجود عضو من الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي يُمثل ضمانة قانونية ومصدر ثقة للمواطنين.

المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية

وأوضح المستشار محمود فوزي أن المشاركة في الانتخابات تُعد ضمانة أساسية لمساهمة المواطن في صناعة القرار، وهي انعكاس مباشر لوعي الشعب المصري بحقوقه وواجباته تجاه الدولة، مشددًا على أن النزول إلى لجان الاقتراع هو التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية.

مجلس الشيوخ بيت الخبرة.. وزيادة تمثيل الشباب والمرأة ضرورة مجتمعية

وفي تقييمه لمجلس الشيوخ، أكد الوزير أن المجلس يمثل الغرفة الثانية للتشريع وبيت الخبرة والحكمة، وله دور فاعل في دعم أداء مؤسسات الدولة والمشاركة في تطوير البيئة التشريعية، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى أن زيادة تمثيل المرأة والشباب داخل مجلس الشيوخ تُعد انعكاسًا طبيعيًا لتركيبة المجتمع المصري، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد أفضل داعم لقضايا المرأة، بما يعزز دورها في مختلف المجالات الوطنية.