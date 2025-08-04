نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران المدني يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة التحرير بمصر الجديدة.

وأكد وزير الطيران المدني عقب الإدلاء بصوته على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يُجسد وعي المصريين وحرصهم على دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور محوري في دعم العملية التشريعية

وأشار الحفني إلى أن ممارسة الحق الدستوري في التصويت تُمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن، وتسهم في ترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة، وتعكس الحرص الشعبي على دعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات.

كما دعا الحفنى كافة العاملين بقطاع الطيران إلى التوجه إلى لجان الاقتراع والمشاركة الإيجابية، انطلاقًا من دورهم الوطني في دعم مؤسسات الدولة واختيار من يمثلهم، في مناخٍ ديمقراطي يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويعكس الصورة الحضارية لمصر وشعبها الواعي

https://youtube.com/shorts/Y6IXuabsfQI