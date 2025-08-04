نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البابا تواضروس الثاني يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن مشاركة قيادات الدولة ورموزها في هذا الاستحقاق الدستوري.

ويأتي ذلك في إطار دعمه لممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي، حسب ما أعلنته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُدلي بصوته في مصر الجديدة

كما أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بحي مصر الجديدة، ضمن أول أيام التصويت في الداخل، والذي يمتد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء بمختلف محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مكثفة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد انتظام العملية وسلاستها

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة على مستوى الجمهورية، مع توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية لضمان انتظام عملية التصويت، مشيرة إلى أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المقرر الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.