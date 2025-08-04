اصطفاف المواطنين فى طوابير أمام لجنة دفنو بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - شهدت لجنة مدرسة دفنو بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، حيث اصطف المواطنون في طوابير أمام اللجنة في انتظار الدخول للإدلاء بأصواتهم.

وكانت فتحت 297 لجنة انتخابية بمحافظة الفيوم أبوابها لإستقبال 2 مليون و202 ألف و611 ناخبا وناخبة علي مستوي المحافظة، وسط تأمينات مشددة وتوفير أجواء لاستقبال الناخبين ومقاعد للانتظار .