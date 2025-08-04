اصطفاف المواطنين فى طوابير أمام لجنة دفنو بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - شهدت لجنة مدرسة دفنو بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، توافد أعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، حيث اصطف المواطنون في طوابير أمام اللجنة في انتظار الدخول للإدلاء بأصواتهم.
وكانت فتحت 297 لجنة انتخابية بمحافظة الفيوم أبوابها لإستقبال 2 مليون و202 ألف و611 ناخبا وناخبة علي مستوي المحافظة، وسط تأمينات مشددة وتوفير أجواء لاستقبال الناخبين ومقاعد للانتظار .
وكان أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انتهاء مختلف القطاعات المعنية بالمحافظة، من استعداداتها التنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها على مدار يومي 4 و5 أغسطس.
وكشف المحافظ، أن من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل محافظة الفيوم، يبلغ عددهم 2 مليون و202 ألف و611 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مختلف المراكز والمدن والقرى، ومن المقرر أن تُجرى عملية الاقتراع داخل 297 لجنة فرعية، موزعة على 278 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكداً على توفير الأجواء المناسبة لعملية انتخابية آمنة ومنظمة، تضمن المشاركة الفعالة لأهالي المحافظة في الاستحقاق الوطني.
وشدد محافظ الفيوم، على توفير وسائل التأمين والتجهيزات اللوجستية والفنية بلجان ومقار الانتخابات، والالتزام بالحياد التام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مناشداً جميع مواطني الفيوم ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، لما له من أهمية في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.