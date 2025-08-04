محافظ أسوان: لم نرصد أى شكوى خلال سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن مركز السيطرة وغرف العمليات التابعة لمحافظة أسوان، لم ترصد أى شكاوى حول سير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حتى الآن، على مستوى 190 لجنة.
وتفقد محافظ أسوان، صباح اليوم، أعمال التصويت داخل لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمجمع عبدالمجيد حسين للتعليم الأساسى بمدينة أسوان، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من توافر كافة التسهيلات للناخبين.
جاء ذلك خلال جولاته الميدانية التى يجريها على عدد من اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن، حيث شدد المحافظ على ضرورة توفير المناخ الملائم للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وخاصة كبار السن وذوى الهمم، مع الالتزام الكامل بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وأكد اللواء إسماعيل كمال على جاهزية المحافظة للتعامل الفورى مع أى طوارئ قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين اللجان، إلى جانب التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.
وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة أسوان داخل 190 لجنة فرعية، موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، تحت إشراف 8 لجان عامة، بإجمالى عدد ناخبين يبلغ مليون و116 ألفا و756 ناخبا وناخبة.