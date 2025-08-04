محافظ أسوان: لم نرصد أى شكوى خلال سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن مركز السيطرة وغرف العمليات التابعة لمحافظة أسوان، لم ترصد أى شكاوى حول سير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حتى الآن، على مستوى 190 لجنة.

وتفقد محافظ أسوان، صباح اليوم، أعمال التصويت داخل لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمجمع عبدالمجيد حسين للتعليم الأساسى بمدينة أسوان، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأكد من توافر كافة التسهيلات للناخبين.