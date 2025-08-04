تزاحم الناخبين على مدرسة تحيا مصر في الأسمرات بأول أيام انتخابات الشيوخ (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - تزايد عدد الناخبين الوافدين على اللجان الانتخابية داخل مدرسه تحيا مصر بالأسمرات بالمقطم للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شهدت المدرسة ازدحام الناخبين أمام اللجان وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتواجد حشد من المواطنين للمشاركة بالعرس الانتخابى، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل المقر الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم حتى موعد انتهاء اليوم الانتخابي.