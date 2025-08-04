رئيس "الجبهة الوطنية": المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. ومجلس الشيوخ ركيزة لدعم مسيرة الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً -

أدلى الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن حريص على استقرار الوطن ومستقبله.

وقال الجزار: “نحن اليوم نمارس حقنا الدستوري من قلب الدولة المصرية، لنؤكد أن مصر تمضي بثبات في طريق الديمقراطية، وأن المشاركة الشعبية هي الحصن الحقيقي لمؤسسات الدولة.”

وأضاف رئيس الحزب أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في إثراء الحياة النيابية، ودعم جهود الدولة في صياغة سياسات عامة رشيدة تُعلي من مصلحة الوطن، مشيدًا بالأجواء الانتخابية التي تعكس وعي المواطنين، خاصة فئة الشباب والمرأة، بضرورة التفاعل مع القضايا الوطنية.

واختتم الجزار تصريحه قائلاً: “رسالتي للمصريين: انزل وشارك، صوتك أمانة، ومشاركتك رسالة دعم لاستقرار الوطن ومؤسساته، في مواجهة كل من يسعى للتشكيك أو الإضرار بمسيرة الدولة المصرية.”