موفد "إكسترا نيوز": انتظام ملحوظ في لجان القاهرة ومشاركة نشطة منذ الصباح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً -

أكد إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمنطقة مصر الجديدة، أن العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025 انطلقت في محافظة القاهرة في أجواء يسودها الانضباط والتنظيم، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا في التوافد على اللجان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بل إن البعض تواجد قبل فتح باب التصويت، ما يعكس الحماس والاهتمام الشعبي بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأوضح عزت أن القاهرة، كبرى محافظات الجمهورية من حيث الكتلة التصويتية، تشهد انتخابات على مستوى عالٍ من الجاهزية، حيث تم تجهيز 544 لجنة فرعية لاستقبال نحو 8.5 مليون ناخب، مشيرا إلى أن عدد المرشحين في المحافظة بلغ 424 مرشحًا، بينهم 183 مستقلًا و241 مرشحًا عن أحزاب سياسية، ما يعكس تنوعًا كبيرًا في المشهد الانتخابي والمنافسة على المقاعد.

وأشار المراسل إلى أن محافظة القاهرة وفّرت العديد من التسهيلات والخدمات اللوجستية لدعم العملية الانتخابية، من بينها توفير وسائل مواصلات لتيسير انتقال المواطنين إلى مقار اللجان، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، لافتا إلى أن الكاميرا رصدت أجواء إيجابية في محيط اللجان، حيث سادت الروح الوطنية والانضباط في الصفوف، خصوصًا مع مشاركة فئات عمرية متنوعة منذ اللحظات الأولى لانطلاق التصويت.