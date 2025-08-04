محافظ الجيزة يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في أول أيامها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد وذلك في إطار انطلاق أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ دون تسجيل أي معوقات .

وجاءت تصريحات المحافظ خلال متابعته عملية فتح اللجان بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة.

وقد بدأت اللجان في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

كما شدد المحافظ على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المهندس عادل النجار على التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظّم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرفة عن المشاركة الديمقراطية.