محافظ القليوبية يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة الشبكة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - تابع الآن، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية بالمحافظة من داخل غرفة السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك بعد تمام فتح جميع اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة، وتدفق الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأجرى المهندس أيمن عطية، اتصالاً مرئياً عبر الشبكة الوطنية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للاطمئنان على استقرار الأوضاع وتذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، والتأكد من توافر كافة التيسيرات بالمقار الانتخابية، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج اليوم الانتخابي بصورة مشرفة .

وأشاد المحافظ بوعي مواطني القليوبية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.