الدكتورة مروة الشافعي مرشحة حزب العدل تدلي بصوتها في مدرسة الشهيد خضر بالمقطم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً -  

أدلت الدكتورة مروة الشافعي مساعد رئيس حزب العدل للسياسات النقدية، ومرشحة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة، رمز “تمثال نهضة مصر”، بصوتها صباح اليوم داخل لجنة مدرسة الشهيد خضر بمنطقة المقطم.

 

وأكدت الشافعي أن مشاركتها تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرة إلى أن المشاركة الفاعلة من المواطنين هي السبيل لتعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

 

كما دعت جموع الناخبين في محافظة القاهرة إلى النزول والمشاركة واختيار من يمثلهم تحت قبة الشيوخ، مؤكدة أن حزب العدل يخوض الانتخابات ببرنامج واقعي وطموح يهدف إلى خدمة المواطنين، وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

