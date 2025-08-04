في مدينة 15 مايو .. رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلى بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - أدلى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بصوته الانتخابى فى اول أيام فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى مدرسة 15 مايو لغات بمدينة 15 مايو، كما تفقد عدد من اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وفى تصريحات خاصة لليوم السابع أشاد المستشار الشناوى بسير العملية الانتخابية ومدى اقبال المواطنين على اللجان.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس الشيوخ تشهد تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوى الهمم، بدء من اختيار اللجان فى الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وتوفير كراسى متحركة لذوى الإعاقة الحركية أمام مقار اللجان، ووضع لوحات إرشادية لكيفية التصويت الصحيح، وأنه تم وضع مظلات وتجهيزات للمواطنين أمام اللجان.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.