محافظ المنيا يتابع انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الاقتراع، وسط توافد ملحوظ من المواطنين.

وأوضح محافظ المنيا أن العملية الانتخابية تسير بانتظام واستقرار داخل جميع المراكز الانتخابية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكداً استمرار المتابعة على مدار اليوم من خلال غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مباشرة بالغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.

وأشار اللواء كدواني إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتخصيص نقاط إسعاف قريبة من مراكز الاقتراع للتعامل مع أي طوارئ، إلى جانب تجهيز فرق طبية والتمريض بالتعاون مع مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

ودعا محافظ المنيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع واستخدام حقهم الديمقراطي بحرية كاملة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري، ويؤكد دعمه للديمقراطية والاستقرار ومسيرة البناء و التنمية فى الجمهورية الجديدة .

ويشارك في هذا الاستحقاق الدستوري 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا وناخبة بمحافظة المنيا، موزعين على 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، حيث يشرف على العملية الانتخابية عدد من القضاة بالتعاون مع الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.