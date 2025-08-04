شاهد الحشد الشعبى أمام مدرسة قصر الدوبارة للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - شهدت اللجنة الإنتخابية بمدرسة قصر الدوبارة لانتخابات مجلس الشيوخ بدائرة قصر النيل توافد نسائى كبير للإدلاء بأصواتهم مع بداية اليوم الانتخابى.

ورفع عدد كبير من الناخبين سواء كبار السن والشباب والسيدات أعلام مصر أمام اللجان ورددوا هتافات جاء مضمونها إحياء المشاركة الايجابية في الانتخابات.

وظهرت طوابير الناخبين فى أول ساعة لانتخابات مجلس الشيوخ، عقب فتح باب التصويت باللجان، كما شهد محيط اللجان الانتخابية تشغيل الأغاني الوطنية ورفع الاعلام المصرية من الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامته