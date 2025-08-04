وزير الاتصالات يدلى بصوته بلجنة المدرسة اليابانية فى الشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 12:37 مساءً - أدلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بصوته الانتخابي فور فتح اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة صباحًا، اليوم الإثنين، داخل المدرسة اليابانية بمنطقة الشيخ زايد، وذلك في اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط انتظام تام وملحوظ فى سير العملية الانتخابية، وتوافد عدد كبير من المواطنين لأداء واجبهم الانتخابي.

وأكد وزير الاتصالات أهمية المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، وأشاد بالتنظيم الجيد وسهولة الإجراءات داخل اللجان الذي كان ملحوظاً منذ الساعات الأولى.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل المقر الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم حتى موعد انتهاء اليوم الانتخابي.

وقام القضاة المشرفون على الانتخابات بتسلّم أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين في الموعد المقرر، وتوجهوا إلى اللجان بعد التأكد من تأمينها وتوافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة، من أقلام جافة، وصناديق اقتراع، وأقفال بلاستيكية مؤمنة.

وانطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية بشكل منتظم، دون رصد أى معوقات أو شكاوى قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.



ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.