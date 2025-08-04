رئيس مجلس النواب «حنفي الجبالي» يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 ويشيد بأداء "الوطنية للانتخابات"

أحمد جودة - القاهرة - حنفي الجبالي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 ويشيد بأداء "الوطنية للانتخابات"

حنفي الجبالي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025 ويشيد بأداء "الوطنية للانتخابات "أدلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أهمية المشاركة الوطنية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

الرئيس السيسي ورئيس الوزراء يدليان بصوتيهما

وفي السياق ذاته، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في التصويت، في إطار حرص قيادات الدولة على تأكيد أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

الرئيس السيسي اليوم

إشادة بأداء الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعرب رئيس مجلس النواب عن خالص تقديره واحترامه للهيئة الوطنية للانتخابات، مثمنًا الأداء المتميز والراقي الذي أظهرته في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، بما يعكس نزاهة واستقلالية مؤسسات الدولة.

دعوة المواطنين للمشاركة والتعبير عن إرادتهم

وشدد الجبالي على أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني يعكس وعي المواطن المصري، داعيًا جميع المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، في إطار من الشفافية والديمقراطية.