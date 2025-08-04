نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات: مشاركة شبابية ملحوظة في انتخابات الشيوخ ببورسعيد 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام العملية الانتخابية في محافظة بورسعيد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، وسط استعدادات أمنية مشددة وتنظيم دقيق لتأمين محيط اللجان ومداخلها.

إقبال كبير من الشباب في الساعات الأولى

وسجّلت الساعات الأولى من التصويت إقبالًا ملحوظًا من فئة الشباب على لجان الاقتراع بمراكز بورسعيد، في مشهد يعكس تفاعل الجيل الجديد مع الاستحقاقات الدستورية.

وأوضحت الهيئة أن الإقبال مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة، لا سيما بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

أكثر من نصف مليون ناخب ببورسعيد يحق لهم التصويت

يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في محافظة بورسعيد نحو 504 آلاف ناخب وناخبة، موزعين على 50 لجنة انتخابية داخل 50 مركزًا انتخابيًا، وجميعها تعمل تحت إشراف قضائي كامل، وبمراقبة من منظمات المجتمع المدني المعتمدة، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

مرشحان فقط للنظام الفردي والقائمة الوطنية في شرق الدلتا

تشمل العملية الانتخابية في بورسعيد مرشحين اثنين فقط على النظام الفردي، في حين يُشارك الناخبون أيضًا في التصويت على القائمة الوطنية من أجل مصر ضمن قطاع شرق الدلتا، الذي يضم سبع محافظات. ويتم التصويت في هذا النظام عبر بطاقة تحمل خيارين: "نعم أو لا".

تسهيلات لذوي الهمم وكبار السن داخل مقار اللجان

وأكدت الهيئة أن محافظة بورسعيد وفّرت تسهيلات كبيرة لضمان مشاركة جميع الفئات، من بينها كراسي متحركة وممرات خاصة بكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب موظفين مدربين من قبل الهيئة داخل اللجان، لتقديم الدعم الفني والإرشادي للناخبين عند الحاجة.