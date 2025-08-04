نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام في لجان القاهرة ومشاركة مبكرة لشرائح عمرية متنوعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام العملية الانتخابية بمحافظة القاهرة، في أول أيام التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء يسودها الانضباط والتنظيم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بل سبق بعض الناخبين فتح أبواب اللجان، في مؤشر واضح على الحماس الوطني للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

تجهيزات مكثفة في أكبر محافظات الجمهورية من حيث الكتلة التصويتية

تُعد محافظة القاهرة الأكبر على مستوى الجمهورية من حيث عدد الناخبين، إذ يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 8.5 مليون ناخب موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مركزًا انتخابيًا.

وتخوض المحافظة انتخابات قوية يتنافس فيها 424 مرشحًا، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا و241 مرشحًا عن أحزاب سياسية، في مشهد انتخابي يعكس تنوعًا كبيرًا في التوجهات والمنافسة.

تسهيلات لوجستية لتيسير الانتقال إلى اللجان

وفّرت محافظة القاهرة عددًا من الخدمات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية، منها وسائل مواصلات عامة وخاصة لنقل المواطنين إلى مقار لجان الاقتراع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما حرصت السلطات على تهيئة الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وسهولة وصول الناخبين.

مشاركة لافتة من مختلف الفئات العمرية

رصدت الهيئة مشاركة نشطة من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الشباب وكبار السن، في مشهد تميز بالانضباط وتنظيم الصفوف أمام اللجان، حيث سادت أجواء من الروح الوطنية والتفاعل الإيجابي منذ الدقائق الأولى لانطلاق التصويت، بما يعكس وعي المواطنين بأهمية دور مجلس الشيوخ في دعم الحياة التشريعية.