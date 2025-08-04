نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: إقبال ملحوظ بالقاهرة في الساعات الأولى من انتخابات الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انطلقت صباح اليوم الإثنين 4 أغسطس، في مختلف محافظات الجمهورية، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة.

وشهدت اللجان في محافظة القاهرة، منذ الساعة التاسعة صباحًا، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث تم استقبال أول ناخب بعد دقائق من فتح أبواب اللجان.

صفوف طويلة منذ الصباح أمام لجان العباسية

أفادت الهيئة أن اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، وتحديدًا في حي العباسية، شهدت توافدًا كبيرًا من الناخبين منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث اصطف المواطنون أمام اللجان قبل توجه الموظفين إلى أعمالهم، ما يعكس حجم المشاركة الشعبية المبكرة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وقد تم رصد كثافة واضحة أمام مدرسة الشهيد امتياز، التي تضم لجنتين مخصصتين للذكور والإناث، وسط أجواء تنظيمية محكمة وحرص على تسهيل عملية التصويت لجميع الفئات.

أرقام ومعلومات حول اللجان والمرشحين في القاهرة

تضم محافظة القاهرة ما يقرب من 8.5 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت، موزعين على 544 لجنة فرعية داخل 336 مركزًا انتخابيًا.

وتُخصص للمحافظة 10 مقاعد بنظام الفردي يتنافس عليها 60 مرشحًا، إلى جانب 10 مقاعد أخرى بنظام القائمة.

تجهيزات خاصة لتيسير التصويت لجميع الفئات

أوضحت الهيئة أنه تم تجهيز المقار الانتخابية بكافة الوسائل اللازمة لتيسير عملية التصويت، ومنها:

مقاعد مخصصة لكبار السن

كراسي متحركة وممرات مهيأة لذوي الهمم

ساحات انتظار مظللة لحماية الناخبين من حرارة الشمس

كما تم اتخاذ إجراءات أمنية وتنظيمية مكثفة، تضمنت رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى اللجان، وتوفير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف جاهزة في محيط المراكز الانتخابية.

عناصر من الشرطة النسائية لدعم كبار السن والسيدات

وأكدت الهيئة على وجود عناصر من الشرطة النسائية داخل العديد من اللجان الانتخابية، للمساعدة في تسهيل حركة كبار السن والسيدات، بما يضمن سلاسة العملية الانتخابية منذ لحظاتها الأولى.