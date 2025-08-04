نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يؤكد المشاركة في الاستحقاقات الانتخابيةواجب وطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بصوته، اليوم، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، وذلك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد الوزير، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًا ومسئولية دستورية على كل مواطن حريص على مستقبل وطنه ودعم مسيرته الديمقراطية.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يُعد أحد دعائم الحياة التشريعية الهامة في مصر، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، ومنها قطاعي السياحة والآثار.

ودعا شريف فتحي، جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين، إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني الهام، وممارسة حقهم الانتخابي بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.

