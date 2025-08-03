تعديل فى موعد مباريات الدورى فى شهر أغسطس بسبب درجات الحرارة.. تأخير ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 11:16 مساءً - قررت رابطة الأندية المحترفة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدورى فى الموسم الجديد 2025 /2026، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ليتم تأخيرها ساعة عن المواعيد المعلنة.

ونشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية عبر فيس بوك، بيان جاء فيه: "نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس وحرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فقد تقرر تعديل توقيت شهر أغسطس مباريات دوري nile خلال لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساءً بدلا من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساءً.. متمنين لجميع الأندية التوفيق".

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة فصل البطاقات الصفراء والحمراء فى الموسم الجديد فى كل مسابقة على حدة، بحيث تطبق الإيقافات الخاصة بالبطاقات الصفراء والحمراء فى نفس المسابقة التي تلقى فيها اللاعبون والمدربون هذه البطاقات، منعاً للغلط الذى يحدث في هذا الأمر.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى الإنذار الثالث.

رابطة الأندية

وأكدت الرابطة أنه إذا تلقى اللاعب أو المدرب 3 إنذارات يتم حرمانه من المشاركة في المباراة التي تلى الإنذار الثالث فى نفس المسابقة، ونفس الأمر فى حالة البطاقات الحمراء، بحيث يجوز للاعب الموقوف فى الدورى المشاركة فى كأس مصر والعكس ولا تطبق عقوبات الإنذارات والبطاقات الحمراء الخاصة بالدورى فى كأس مصر أو كأس عاصمة مصر والعكس.

وأعلن اتحاد الكرة شكل كرة الدورى المصرى الممتاز الجديد بعد تسليم الأندية 2600 كرة استعدادا للموسم الكروى الجديد 2025 - 2026.

وقال اتحاد الكرة فى بيان له، "في إطار سعيه المستمر لتطوير المسابقات المحلية وتعزيز قيمتها التجارية، قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتوزيع 2600 كرة قدم من الشركة العالمية المسئولة عن هذا الأمر على أندية القسم الأول والثاني والثالث، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد."

وتُعد هذه الكرة هى الكرة الرسمية المعتمدة لمباريات المسابقات المصرية بموجب اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد والشركة العالمية التي تهدف إلى توحيد الكرة المستخدمة في مختلف المسابقات المحلية، بما يحقق مزيدًا من العدالة الفنية ويرفع من جودة الأداء داخل المستطيل الأخضر.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم حرصه على توفير كافة سبل الدعم للأندية والعمل على تطوير منظومة الكرة المصرية من خلال التعاون مع الشركاء الرسميين وتطبيق أفضل المعايير التنظيمية والفنية.