عاجل- هيئة السكة الحديد تخصص قطارات نوم وعربات إضافية لضمان وصول آمن للقضاة إلى لجان الاقتراع

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أحمد جودة - القاهرة - سكك حديد مصر تدعم استحقاق الشيوخ بتأمين انتقال القضاة المشرفين على الانتخابات

سكك حديد مصر تدعم استحقاق الشيوخ بتأمين انتقال القضاة المشرفين على الانتخابات.

هيئة السكة الحديد تخصص قطارات نوم وعربات إضافية لضمان وصول آمن للقضاة إلى لجان الاقتراع.

مساهمة فعالة من الهيئة القومية في دعم العملية الانتخابية.

في إطار الدعم اللوجستي الذي تقدمه مؤسسات الدولة لإنجاح انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مساهمتها الفاعلة في تأمين انتقال السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية إلى عدد من محافظات الجمهورية.

قطارات نوم وعربات إضافية للوجه القبلي

قامت الهيئة بإضافة عربات مخصصة على بعض القطارات، بالإضافة إلى تشغيل قطارات النوم رقم (1070) المتجه إلى أسوان و(1072) المتجه إلى الأقصر، لنقل أعضاء الهيئات القضائية المكلفين بالإشراف على سير العملية الانتخابية، خاصة في محافظات الوجه القبلي.

تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل

يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي شدد على ضرورة تسخير إمكانات الهيئة لدعم هذا الاستحقاق الوطني، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

خدمة نقل متميزة وآمنة للقضاة

أكدت الهيئة أن كل الإجراءات تهدف إلى توفير خدمة نقل آمنة وفعالة وعالية الكفاءة لضمان وصول القضاة إلى مقار لجانهم في الوقت المحدد، مع مراعاة أعلى معايير السلامة والراحة خلال التنقل.

استعداد دائم لدعم الاستحقاقات الديمقراطية

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استعدادها الكامل لمواصلة هذا الدور الوطني، والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العمليات الانتخابية القادمة، باعتبارها أحد أركان ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.