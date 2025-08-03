نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ غدًا بجميع محافظات الجمهورية وسط استعدادات مكثفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ غدًا بجميع محافظات الجمهورية وسط استعدادات مكثفة، ينتظر المواطنون على مستوى محافظات الجمهورية، انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر، المقرر لها 4 أغسطس الجاري.

موعد انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

تنطلق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة وإجراءات تأمينية شاملة لتسهيل عملية التصويت في مختلف اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

الجدول الزمني لانتخابات الشيوخ

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر انتهاء أعمال فرز الأصوات وتقديم محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة يوم 12 أغسطس، وهو اليوم ذاته الذي يشهد إعلان الحصر العددي وإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى، تمهيدًا لنشرها بالجريدة الرسمية.

وتبدأ الحملات الانتخابية لجولة الإعادة في 12 أغسطس أيضًا، استعدادًا للمنافسة على المقاعد التي لم تحسم خلال الجولة الأولى، وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الطعون على قرارات اللجان العامة لمدة يومين، على أن يكون الخميس 14 أغسطس هو آخر موعد لقبول الطعون.

ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون بين 15 و24 أغسطس، لتصدر أحكامها النهائية خلال المدة المحددة قانونًا.

وفيما يخص جولة الإعادة، يبدأ الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، أي قبل يوم واحد من انطلاق تصويت المصريين في الخارج، المقرر يومي 25 و26 أغسطس.

أما داخل مصر، فيدلي المواطنون بأصواتهم في جولة الإعادة يومي 27 و28 أغسطس، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الكاملة لجولة الإعادة يوم 4 سبتمبر، على أن يتم نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.