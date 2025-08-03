السيدة انتصار السيسي تهنئ الفائزين في مسابقة المبدع الصغير: أنتم فخر لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 أغسطس 2025 09:20 مساءً - هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الفائزين في مسابقة الدولة للمبدع الصغير، مؤكدة أن أبناء مصر المبدعين يمثلون مصدر فخر واعتزاز، ونموذجًا مشرفًا لجيل واعٍ ومتميز.

وقالت قرينة الرئيس في تهنئتها: "أبارك لأبنائي الفائزين في مسابقة الدولة للمبدع الصغير، فأنتم فخر لمصر ونموذج لجيل مبدع وواعٍ، وأثمن جهود الدولة في اكتشاف ودعم المواهب الصغيرة، إيمانًا بأن الاستثمار في الإبداع هو استثمار في مستقبل الوطن. استمروا في التألق، فالمستقبل يصنعه الموهوبون أمثالكم."

يُذكر أن مسابقة الدولة للمبدع الصغير تنظمها وزارة الثقافة برعاية رئيس الجمهورية، وتستهدف الأطفال والنشء في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني، تعزيزًا لقيم الابتكار والإنتاج الفكري في المراحل العمرية المبكرة.