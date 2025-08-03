نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المهندسين" تنظم ندوة متخصصة حول نظم التحكم والأتمتة بمحطة البرلس لتوليد الكهرباء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين ندوة علمية متخصصة بعنوان: "نظام التحكم والأتمتة في محطة توليد الطاقة بالدورة المركبة – محطة البرلس (4800 ميجاوات)"، بحضور المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، والمهندس مبروك عامر، رئيس الشعبة الكهربائية، والمهندس ماجد المغربي، رئيس لجنة التدريب بالشعبة.

وقدمت الندوة المهندسة أسماء السيد عبده، مهندس أداء وتخطيط بشركة "سيمنز للطاقة"، التي استعرضت خلالها الجوانب التقنية لنظام التحكم بالمحطة، إحدى أكبر محطات التوليد في العالم، والتي تعمل وفق نظام الدورة المركبة عالي الكفاءة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمود عرفات أن النقابة تسعى بشكل مستمر إلى دعم المهندسين عبر توفير برامج تدريبية نوعية تسهم في تطوير مهاراتهم وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات الواقعية، مشددًا على أهمية تنظيم الزيارات الميدانية والندوات التخصصية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة.

وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز من كفاءة المهندس المصري، وتؤهله للتعامل مع أحدث الأنظمة والمعدات في المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا دعم النقابة الكامل لجميع مبادرات التطوير المهني.

من جانبه، وجه المهندس ماجد المغربي الشكر لقيادات النقابة على دعمهم المستمر للأنشطة التدريبية، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لتعزيز وعي المهندسين الشباب بأحدث التقنيات العالمية من خلال الشراكات مع الخبراء والمتخصصين في مجالاتهم.

وخلال العرض الفني، أوضحت المهندسة أسماء السيد أن محطة كهرباء البرلس تمثل نموذجًا رائدًا لتطبيق أحدث تقنيات التوليد بالطاقة، حيث بدأت العمل بنظام الدورة المفتوحة، ثم جرى تطويرها للعمل بنظام الدورة المركبة، مشيرة إلى أن المحطة مدعومة بأحدث أنظمة التحكم DCS، التي تتيح تشغيلًا آمنًا ومستقرًا على مدار الساعة.

كما سلطت الضوء على أهمية برامج المحاكاة والتدريب المستمر للعاملين بالمحطة، وأنظمة الحماية الدقيقة للتوربينات، والتي تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل واستدامة الإمداد الكهربائي.

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