نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. جهود أسبوعية مكثفة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرًا مصورًا بالفيديو جراف، يوثق أبرز أنشطته خلال الفترة من 25 حتى 31 يوليو 2025، والتي شهدت سلسلة من الفعاليات الميدانية والتوعوية، إلى جانب تعاونات دولية تعكس الثقة المتزايدة في التجربة المصرية لمكافحة تعاطي المخدرات.

وفي أبرز محطات الأسبوع، استقبل مركز إمبابة لعلاج الإدمان التابع للصندوق زيارة رسمية للدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، برفقة وفد من المنظمة، للاطلاع على التجربة المصرية في إنشاء وتطوير مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق، محاور الخطة القومية لمكافحة المخدرات، التي تنفذ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا التزام الصندوق بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية.

وثمنت الدكتورة بلخي تجربة الصندوق ووصفتها بالرائدة على مستوى المنطقة، مشيدة بالنهج المتكامل الذي يتبناه، والذي يجمع بين التوعية والعلاج والتأهيل وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، كما طالبت بدعم فني مصري وتدريب للكوادر العاملة في الدول العربية في مجال مكافحة الإدمان.

كما نظم الصندوق، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، ورشة عمل موسعة لدعم الاستجابات الوطنية، استعدادًا لتطبيق مبادرة "CHAMPS" العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من الولادة حتى سن 18 عامًا، لحمايتهم من المخدرات والعنف والجريمة. وقد اختيرت مصر لتكون أول دولة في العالم تطبق المبادرة، تقديرًا لدورها الريادي في هذا المجال.

وفي الإطار الميداني، أطلق الصندوق مرحلة جديدة من المبادرات التوعوية بمخاطر المخدرات داخل منطقة "مثلث ماسبيرو"، إحدى المناطق المطورة بديلًا للعشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير برامج الحماية داخل المجتمعات الجديدة. وقد سبق تنفيذ تلك البرامج في مناطق مثل "الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، روضة السيدة، أهالينا، وبشاير الخير".

كما واصلت حملة "المخدرات مش هتضيعك لوحدك" أنشطتها في المواقف العامة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، في إطار مبادرة "القيادة الآمنة"، لتوعية السائقين بمخاطر تعاطي المخدرات أثناء القيادة.

وبالتوازي، نُفذ نحو 330 نشاطًا توعويًا في المحافظات، شملت حملات في الجامعات وقرى "حياة كريمة"، إلى جانب مبادرة "خدعوك فقالوا"، التي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات.

وعلى صعيد العلاج، واصل الصندوق تقديم خدماته المجانية وفي سرية تامة عبر الخط الساخن "16023"، حيث استفاد نحو 3590 مريضًا خلال الأسبوع من خلال 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة. كما تم إجراء 6139 كشفًا مبكرًا لتعاطي المواد المخدرة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، مع إتاحة العلاج مجانًا لمن يتقدم طوعًا قبل خضوعه للحملات الرسمية.