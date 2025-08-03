نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور النقيب.. الإسماعيلية تتوج بكأس «المهندسين» والفيوم وصيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بلقب بطولة كأس المهندسين، بعد منافسة قوية شاركت فيها 20 نقابة فرعية من مختلف محافظات الجمهورية، ونظمتها لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة العامة للمهندسين.

وجاء التتويج بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، والمهندس أحمد المصري رئيس نقابة مهندسي الإسماعيلية، والمهندس محمد ثروت عبد العزيز رئيس نقابة بني سويف، والدكتور المهندس تامر سامي رئيس نقابة الشرقية، وذلك خلال فعاليات التصفيات النهائية التي أقيمت وسط أجواء رياضية مميزة.

وشهدت مرحلة ربع النهائي منافسة قوية بين فرق: الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف، أسوان، الشرقية، الأقصر، القاهرة، والمنيا، وأسفرت عن تأهل فرق الفيوم، الأقصر، بني سويف، وأسوان إلى نصف النهائي.

وفي نصف النهائي، نجح فريق الفيوم في التغلب على بني سويف بضربات الترجيح، بينما تخطى فريق الإسماعيلية نظيره فريق أسوان، ليتأهل الفريقان إلى النهائي المرتقب، حيث نجحت الإسماعيلية في حسم اللقب لصالحها، وجاءت الفيوم في المركز الثاني، وبني سويف ثالثًا.

الألعاب الفردية: هيمنة إسماعيلية وتألق المنيا وأسيوط

تنس الطاولة:

المركز الأول: نقابة الإسماعيلية

المركز الثاني: نقابة الجيزة

المركز الثالث: نقابة أسيوط

الشطرنج:

المركز الأول: نقابة المنيا

المركز الثاني: نقابة الإسماعيلية

المركز الثالث: نقابة الجيزة

البادل:

المركز الأول: نقابة الإسماعيلية

المركز الثاني: نقابة المنوفية

المركز الثالث: نقابة الجيزة

تكريم الأبطال والتقاط الصور التذكارية

وفي ختام فعاليات البطولة، قام نقيب المهندسين ورؤساء نقابات الإسماعيلية وبني سويف والشرقية بتسليم كأس البطولة لفريق الإسماعيلية، إلى جانب الميداليات الذهبية، كما تم تكريم فريقي الفيوم وبني سويف بالميداليات الفضية والبرونزية، وسط احتفالية مميزة وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الفرق المشاركة واللجنة المنظمة.

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