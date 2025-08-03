وزير الأوقاف يستقبل رئيسي صندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، السيد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث الملفات المشتركة بين وزارة الأوقاف وصندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الأوقاف أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة بما يحقق النفع العام، ويخدم قضايا التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هيئة الأوقاف تعمل وفق رؤية وطنية طموحة تتسق مع خطة الدولة في تعظيم الموارد وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لها.

وناقش اللقاء سبل التعاون بين صندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف في عدد من الملفات، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، والاستفادة المثلى من أراضي الوقف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم جهود التنمية، وتعزيز الاستفادة من أموال الوقف بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.